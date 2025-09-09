Haberler

Muş’ta Silahlı Kavga: İki Ölü, Üç Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Muş’un Bulanık ilçesinde, silahların kullanıldığı bir kavga sonucunda iki kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanıyor. Olay, cep telefonu ile kaydedildi. Kavga, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan bir tartışmayla başladı.

KAVGANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Tartışma, kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüşüyor. Olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunlar nedeniyle 5 kişi yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Yapılan kontrolde Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitiriyor. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatılıyor. Bu süreçte, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler de dikkat çekiyor.

