Muş’ta Silahlı Saldırı, İki Ölü

SİLAHLI SALDIRIDA 2 CAN KAYBI

Muş’un Bulanık ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, ilçe merkezindeki Suat İshakoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinde oturan Halit Taşdemir ve eniştesi Türkmen Özkan, önlerinden geçen kimliği belirsiz şahıs veya kişilerce bir araçtan ateş açılması sonucu hedef alındı.

AĞIR YARALANAN MAĞDUR HASTANEDE KAYBOLDU

Saldırıda Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türkmen Özkan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.