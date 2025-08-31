Muş’ta Silahlı Saldırıda 2 Ölü

SALDIRI SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muş’un Bulanık ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde bulunan Halit Taşdemir’e ait iş yerine ateş açılması sonucunda, iş yerinde bulunan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Eniştesi Türkmen Özkan ise bu saldırıda ağır yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, kimliğini belirledikleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına başladı.