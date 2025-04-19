Muş’ta Spor Müsabakaları Başladı

MÜSABAKALAR BAŞLADI

Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Birinciliği müsabakaları başladı. 19-20 Nisan tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyona 19 ilden 200 sporcu ve 30 hakem katılıyor. Kata ve kumite dallarında iki gün boyunca devam edecek müsabakalarda sporcular, grup birinciliği için rekabet ediyor.

İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş’un büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı. “Burada grup birincisi olan sporcular, 15 Mayıs’ta Zonguldak’ta düzenlenecek Türkiye finaline katılacak. Bu yıl birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün Muşlu 18 sporcumuz birincilik ve ikincilik elde etti. İnşallah Muş, spor şehri olarak anılacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu sevdirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.