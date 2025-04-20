Haberler

Muş’ta Şüpheli Çanta Patlatıldı

ŞÜPHELİ ÇANTA PATLATILDI

Muş’ta İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Eski Acil Yolu Kavşağı’nda bırakılan şüpheli çanta, fünye ile imha edildi. Vatandaşlar, caddede görülen bu şüpheli çantayı fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, İstasyon Caddesi’nde trafiği tek taraflı olarak kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çantanın yanına fünyeyi yerleştirdi.

İÇERİSİNDEN KADIN KIYAFETİ ÇIKTI

Bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü bir şekilde patlatarak içerideki malzemeyi inceledi ve kadın kıyafeti bulunması üzerinde duruldu. Elde edilen şüpheli çanta, daha ileri incelemeler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrolü sağlandıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray ile olan puan farkını 5’e çıkardı. Şampiyonluk umutları zayıfladı.
Haberler

“Dusan Alimpijevic, Maçtan Sonra Açıklama Yaptı.”

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor'u 96-73 yenmelerinin ardından, play-off öncesi galibiyetin değerine dikkat çekti ve her maçın zorlu olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.