Muş’ta Şüpheli Çanta Patlatıldı

ŞÜPHELİ ÇANTA PATLATILDI

Muş’ta İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Eski Acil Yolu Kavşağı’nda bırakılan şüpheli çanta, fünye ile imha edildi. Vatandaşlar, caddede görülen bu şüpheli çantayı fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, İstasyon Caddesi’nde trafiği tek taraflı olarak kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çantanın yanına fünyeyi yerleştirdi.

İÇERİSİNDEN KADIN KIYAFETİ ÇIKTI

Bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü bir şekilde patlatarak içerideki malzemeyi inceledi ve kadın kıyafeti bulunması üzerinde duruldu. Elde edilen şüpheli çanta, daha ileri incelemeler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrolü sağlandıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.