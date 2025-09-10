Muş’ta Taziye Evinde Yangın Çıktı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Muş’un Korkut ilçesindeki Altınova beldesinde yer alan taziye evinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor. Alevler, kısa sürede taziye evinin koltuklarını ve tavanını sararak büyük bir tehlike yarattı.

VATANDAŞLARIN DESTEK MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yapılan müdahale ile yangının çevredeki yapılarla yayılması önlendi. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, taziye evinde önemli miktarda maddi hasar meydana geldi. Koltukların tamamen yandığı ve tavanın çöktüğü, ayrıca binanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.