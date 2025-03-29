Muş’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

KAZA SONUCU 4 YARALI
Muş’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanıyor. Olay, Muş-Bitlis karayolu üzerindeki Muş Havalimanı Kavşağı’nda gerçekleşiyor.
KAZANIN DETAYLARI
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VV 0195 plakalı otomobil, kapalı kasa hafif ticari kamyonetle çarpışıyor. Kaza sonrasında durumun aciliyeti nedeniyle bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye ulaştırılırken, kazanın nedenlerine dair tahkikat başlatılıyor.