Muş’ta Trafik Kazasında Bir Yaralı

Muş’ta gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Muş merkeze bağlı Çukurbağ köyü yakınlarında oluşan kazada, 72 ACF 099 plakalı kamyonet ile 54 AGT 453 plakalı hafif ticari araç, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

