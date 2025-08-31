Muş’ta Trafik Kazasında Bir Yaralı

TRAFİK KAZASI HABERİ

Muş’ta gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Muş merkeze bağlı Çukurbağ köyü yakınlarında oluşan kazada, 72 ACF 099 plakalı kamyonet ile 54 AGT 453 plakalı hafif ticari araç, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

YARALININ DURUMU İYİ

Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.