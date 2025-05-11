Muş’ta Trafik Kazasında Çocuk Yaralandı

TRAFİK KAZASI VE AĞIR YARALANMA

Muş’ta yaşanan bir trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Suvaran köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa bir otomobil çarptı. Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği düşünülen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.