Muş’ta Trafik Kazasında Üç Yaralı

GECE TRAFİK KAZASI

Muş’ta gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşen trafik kazası iki aracın çarpışması ile sonuçlandı ve bu olayda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, kaza İstasyon Caddesi Duvarbaşı Kavşağı’nda 17 ABB 037 ve 06 FDS 247 plakalı araçların çarpışması neticesinde meydana geldi.

TIAK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören çevre sakinleri, acil durum çağrısı yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiler. Kısa süre içinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın ardından hasar gören araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

TRAFİK DURUMU NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, ekiplerin müdahale etmesinin ardından normale döndü. Olay, hem yaralılar hem de araçlar üzerinde önemli bir etki yarattı.