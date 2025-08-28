Muş’ta Traktör Devrildi, Genç Öldü

TRAKTÖR DEVRİLMESİNE NEDEN OLAN KAZA

Muş’un Bulanık ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 21 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Olay, Gümüşpınar köyü ile Üçtepe köyü arasındaki yolda gerçekleşti. Tolgay Yıldız (21) yönetimindeki traktör, sefer halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

Kaza sırasında traktörün altında kalan Tolgay Yıldız, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tolgay Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Burada yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.