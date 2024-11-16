Muş’ta Tren Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ GÜNDEME GETİRİYOR

Kaza, öğle saatlerinde Muş’taki Tandoğan köyü yakınlarında gerçekleşti. Tatvan’dan Elazığ yönüne giden bir yolcu treni, hemzemin geçitte Ali Özmen’in kullandığı (55) 09 RS 255 plakalı kamyonete çarptı. Bu talihsiz olayda, kamyonet sürücüsü Ali Özmen ve yanındaki Ömer Tuğlacı ciddi şekilde yaralandı.

KAZANIN SONUCU ACI HABERLERİ GETİRDİ

Kazayı gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine hızlı bir şekilde AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü, ancak Ali Özmen yaşamını yitirdi. Ömer Tuğlacı’nın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma açıldı ve olayın sebepleri üzerinde detaylı bir inceleme yapılması planlanıyor.