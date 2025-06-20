Muş’ta Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

MUŞ’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muş’ta yapılan bir operasyon sonucunda polis ekipleri bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şüphelileri fiziki olarak takip etti.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Yeni Hastane Caddesi üzerinde durdurulan otomobilde 4 parça halinde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.