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Muş’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA 2 KİLOMETAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 2 kilogramdan fazla metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bu olay sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışan Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen bazı kişileri fiziki takibe aldı.

ŞÜPHELİLER DURDURULDU VE ARAMA YAPILDI

Yeni Hastane Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli şahıslar ve araçlarında uzman ekiplerce yapılan arama sırasında, aracın içinde gizlenmiş 4 parça halinde şeffaf poşetler içinde 2 kilo 15 gram ağırlığında metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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