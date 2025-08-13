Muş’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

MURAT KÖPRÜSÜ YAKINLARINDA YANGIN ÇIKTI

Muş’ta Tarihi Murat Köprüsü’ne yakın bir konumda bulunan bir ev ve samanlıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti ve henüz bilinmeyen bir nedenle yangın patlak verdi.

CERİTTEN İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının büyümesiyle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar doğrultusunda, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlıkta önemli derecede hasar meydana geldi.

ÇIKAN YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Bu tür olaylar, gerekli önlemlerin alınması açısından oldukça önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.