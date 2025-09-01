Muş’ta Yangın Söndürme Aracı Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANAN İKİ KİŞİ VAR

Muş’ta, Orman Müdürlüğü’ne ait bir yangın söndürme aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Hastane Kavşağı’nda gerçekleşti. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle otomobilde bulunan iki kişi yaralanıyor.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralıların durumu üzerine ihbar yapılarak bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulans ile Muş Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi sürecine alınıyor. Kaza ile ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatılıyor.