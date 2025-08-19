Haberler

Muş’ta Yangın, Üç Ev Hasar Gördü

MÜŞTA 7 KATLI BİNADA YANGIN

Muş’ta bir 7 katlı binada çıkan yangın sonucunda 3 evde hasar meydana geldi ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye götürüldü. Olay, Saray Mahallesi’ndeki Bostankent Sitesi’nde bulunan binanın 6’ncı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı gelişti.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine hızla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları, yangına müdahale ederek ilerleyen süreçte yangını kontrol altına aldı.

YANGIN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yaparak çevredeki güvenliği sağladı. Yangında hasar gören 3 ev ile birlikte dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangının nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

