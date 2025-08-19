Haberler

Muş’ta Yangında 5 Kişi Kurtarıldı

YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Muş’ta 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katında meydana gelen yangında, 5 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesi sırasında 3 dairede hasar oluştu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Saray Mahallesi’nde bulunan Bostankent Sitesi’ndeki yangın, 6’ncı kattaki dairede başladı. Site sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis, zabıta, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA gönderildi. Alevler hızla daireyi sarmasına rağmen, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın anında üst katta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

