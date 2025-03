Muş’ta Yaşlılara Destek Etkinlikleri Düzenlendi

SOCİAL SERVICES DEPARTMENT’S ACTIVITIES DURING ELDERLY WEEK

Muş’ta “Yaşlılar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor. 2025 “Aile Yılı” nedeniyle Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kentteki yaşlı vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaşlı bireylerle birebir ilgilenerek ihtiyaçlarını tespit ediyor ve bu doğrultuda yardımda bulunuyor. Ziyaret esnasında yaşlıların geçmişe dair anılarını paylaşmaları sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, “Yaşlılar Haftası” kapsamında yapılan etkinliklerin, toplumda yaşlılara karşı farkındalık oluşturduğunu belirtiyor. Kırtay, “Yaşlılar Haftası vesilesiyle Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla kent genelinde yalnız yaşayan veya çeşitli ihtiyaçları bulunan yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli destekleri sağlıyoruz. Yaşlılarımız, bizim en değerli büyüklerimizdir. Onlar toplumumuzun hafızasıdır, geçmişle gelecek arasında köprü kuran önemli değerlerimizdir. Biz, yaşlılarımızı sadece bir gün ya da bir hafta değil, her zaman hatırlamak ve onlara gereken desteği sağlamak zorundayız.

Yaşlı bireylerle daha fazla iletişim kurma ve onları sosyal hayata dahil etme amacı güden projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kırtay, “2025’in ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesiyle birlikte, yaşlı bireylerimizin aile içindeki rollerini daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Onları sosyal hayata daha fazla dahil edecek, gençlerle buluşturacak ve tecrübelerinden faydalanmamızı sağlayacak programlar planlıyoruz. Yaşlılarımıza yönelik evde bakım, danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerimizi de artırmayı hedefliyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bu yüzden yaşlılarımıza saygı göstermek, onlara destek olmak ve yaşamlarını daha huzurlu hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Yaşlı bireylerimizi yalnız bırakmayalım, onların deneyimlerinden faydalanalım ve her fırsatta yanlarında olduğumuzu hissettirelim.” şeklinde konuştu.

