Muş’ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

SPOR FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’un Hasköy ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Yaz Spor Okulları çerçevesinde boks antrenmanları sürüyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, bir spor salonunda uzman antrenörler eşliğinde devam eden bu antrenmanlar, sporcular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Bu çalışmalar, gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlayarak, yaz dönemi boyunca sürekli olarak devam edeceği ifade ediliyor. Spor faaliyetlerinin, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek vermesi hedefleniyor.