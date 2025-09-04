Haberler

Muş’ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

SPOR FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’un Hasköy ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Yaz Spor Okulları çerçevesinde boks antrenmanları sürüyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, bir spor salonunda uzman antrenörler eşliğinde devam eden bu antrenmanlar, sporcular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Bu çalışmalar, gençlerin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlayarak, yaz dönemi boyunca sürekli olarak devam edeceği ifade ediliyor. Spor faaliyetlerinin, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek vermesi hedefleniyor.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

