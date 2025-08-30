Haberler

Muş’ta Zafer Bayramı Kutlandı

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

ANLAMLI KONUŞMALAR VE TEBRİKLER

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında gelen tebrikleri kabul etti. Törene, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Okan Sever, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ÖNEMLİ

