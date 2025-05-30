Muş’taki Atlı Binicilik Kulübü, Çocuklara Eğitim Veriyor. AT BİNME, Eğlenceli Ve Öğretici Zaman Sağlıyor. Özel Eğitim Programlarıyla Farkındalık Yaratıyor. Ayrıca, Atlı Safari Turları Düzenleniyor. Sosyal Medyada Aktif Paylaşımlar Yapılıyor. Binicilik, Fiziksel Ve Ruhsal Faydalar Sağlıyor

ATLI BİNİCİLİK KULÜBÜNÜN FAALİYETLERİ

Muş’ta kurulan atlı binicilik kulübü, bünyesinde bulunan 10 at ile hem çocuklara hem de yetişkinlere çeşitli binicilik eğitimleri sunuyor. Aynı zamanda kas hastalığı olan çocuklara yönelik özel çalışmalar da gerçekleştiren kulüp, Murat Nehri kıyısındaki tesislerinde hizmet veriyor. Özellikle çocuklar için temel binicilik dersleri ile dikkat çeken kulüp, fiziksel gelişimi destekleyen eğlenceli ve öğretici zamanlar sunarak, çocukların at sevgisini erken yaşta kavramasına da yardımcı oluyor.

KAS HASTALARI İÇİN ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kas hastası çocuklara yönelik özel eğitim programları sunarak farkındalık oluşturan kulüp, bu konuda bölgedeki diğer kuruluşlar için örnek oluyor. At binmenin yüksek kalori yakma özelliği sayesinde, zayıflamak isteyen bazı vatandaşlar da bu sporu tercih ediyor. Kulüp, doğayla iç içe bir zaman geçirmek isteyenler için Murat Nehri kıyısında atlı safari turları düzenliyor. Katılımcılar, hem at binme deneyimi yaşıyor hem de bölgedeki doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buluyor.

EĞİTİM FALİYETLERİ HIZ KAZANIYOR

Kulübün seyisi Taha Er, eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Burada eğitim faaliyetlerimiz ve atlı binicilik çalışmalarımız aktif şekilde devam ediyor. Tesisimiz 13 dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur. Şu anda bünyemizde 10 adet atımız bulunuyor. Arap ve İngiliz ırkı atları kullanıyoruz” dedi. Ayrıca, Taha Er, sundukları hizmetleri şu sözlerle anlattı: “Ayrıca adalara doğru atlı safari turları da düzenliyoruz. Eğitim programlarımız şu an için 6 dersten oluşuyor; ilerleyen dönemlerde 10 dersten oluşan eğitim programlarımız da devreye girecek. Çocuklar için özel olarak midilli atlarımız mevcut. Eğitim sonrasında veya özel günlerde fotoğraf çekimleri yapılabiliyor.”

ATA SPORUNU YAŞATMAK VE DEĞERLERİ AKTARMAK

Amacın yalnızca binicilik öğretmek değil, aynı zamanda ata sporunu yaşatmak ve geleceğe aktarmak olduğunu dile getiren Er, “Tarihi Murat Köprüsü çevresinde safari turları ve düğün fotoğraf çekimleri de gerçekleştiriyoruz. Doğal ve tarihi bir ortamda, atlarla birlikte unutulmaz kareler yakalanıyor.” şeklinde konuştu. Gelecekte okçuluk ile birlikte atlı binicilik eğitimlerini birleştirerek atlı okçuluğun hayata geçirilmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Taha Er, sosyal medyanın etkisini vurgulayarak, “Günümüzde sosyal medya çok etkili bir platform haline geldiği için burada atlarla birlikte güzel fotoğraf ve videolar çekiliyor. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. 1071 Atlı Spor Kulübü olarak sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde paylaşım yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİNİCİLİK SPORUNUN FAYDALARI

Binicilik sporunun fiziksel ve ruhsal faydalarına dikkat çeken Er, “Atlar, insanları en iyi hisseden hayvanlardır. Atlı binicilik, iki canlı arasında kurulan bir bağın ortaya koyduğu bir spordur. Ruhsal bağ kurarak, denge oluşturarak olumlu etkiler sağlıyor. Özellikle disleksi gibi bazı rahatsızlıklar için at binmek çok önemli.” dedi.

İlk at binme deneyimini yaşayan Tuğçe Tuncer de, “Burada ilk kez ata binme deneyimi yaşadım. Atlarla yakınlaşmak oldukça keyifliydi. Günlük hayatının yoğunluğundan uzaklaşıp böyle bir deneyim yaşamak insanı rahatlatıyor. Herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.