Muş’taki Vatandaşlar Hızla Çözüm Istiyor

ASKERİ ATIŞ ALANININ ETKİLERİ

Muş’ta bağ arazileri, askeri atış alanı sınırında kalan vatandaşlar için büyük sorun oluşturuyor. Bu durumda köylüler, tarım ve hayvancılık yapamadıkları için çözüm arıyor. Vatandaşlardan Mehmet Salih Çalışal, yıllardır kullanılamayan en verimli bağların bulunduğu alanda yaşanan sorunu dile getirerek, “1974 yılından beri atış alanının yapılmasından dolayı Muş’un en verimli bağlarını kullanamamaktayız” dedi.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ VAR

Çalışal, bu nedenle tarım ve hayvancılık yapabilmek için atış poligonunun bölgeden kaldırılması için yetkililerden yardım talep ediyor. “Bizim kendi tapulu arazilerimizi biz ekip biçemiyoruz, kullanamıyoruz. Buranın kaldırılmasını, bizim bağımızın kullanılması için yolumuzun açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Çalışal, çözüm beklentilerini aktarıyor.

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

