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Muş’tan Taşdemir, Bakanlığa Atandı

TAŞDEMİR’İN YENİ GÖREVİ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yeni bir görevlendirme ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanarak Ankara’ya geçiş yapıyor. Taşdemir, yaklaşık 3 yıl süresince Muş’ta görev yaparak bölgedeki gençlik ve spor çalışmalarına önemli katkılarda bulundu.

Taşdemir’in yerine ise Ankara Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç atanıyor. Taşdemir’in Muş’ta geçirdiği süre zarfında gerçekleştirdiği spor yatırımları ve gençlik çalışmaları, kendisini bölgede ön plana çıkaran etkenler arasında yer aldı. Özellikle kırsal alanlardaki çocuklara yönelik yürütülen faaliyetler, kamuoyunun beğenisini topladı.

Gençlik merkezleri, spor tesisleri ve çeşitli organizasyonlar sayesinde Muş, önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Taşdemir dönemi, bu anlamda kente değer katan bir süreç olarak değerlendiriliyor.

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