Muş’tan Uçak Ambulans Ankara’ya Sevk Edildi

HAVA AMBULANSI SEVKİYATINDA ÖNE ÇIKAN OLAY

Muş’ta 7 aylık bir bebek, uçak ambulans ile Ankara’ya sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi’nde hemofagositik sendrom ve karaciğer yetmezliği tanıları konulan bebeğin, hastanede yapılan incelemeler sonrası tedavisinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde devam etmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, İstanbul Havalimanı’ndan havalanarak Muş’a iniş yaptı. Havalimanına ambulansla getirilen bebek, uzman sağlık ekibi ile Ankara’ya nakledildi.

BEBEĞİN DURUMU HIZLA İYİLEŞİYOR

Sevk sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve bebeğin tedavisinin Ankara’da devam edeceğini belirten 112 doktoru, “Muş Devlet Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tanısı konulan 7 aylık Mirza bebeğimizi, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk ettik. Şu an durumu iyiye doğru ilerliyor, umarım daha da iyi olacak” şeklinde konuştu. Doktor ayrıca, “Sağlık Bakanlığımızın uçak ambulans hizmeti, küçük yaşta olan hastalarımız için oldukça önemli. Bu hizmet sayesinde hastalarımız güvenli bir şekilde sevk edilerek, daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor” dedi.

HASTALIK SÜRECİ VE SEVK AŞAMASI

Bebeğin yaklaşık 20 gündür ishal ve kusma şikayetleri olduğu, ailenin bu süre zarfında farklı hastanelere başvurduğu ifade edildi. Son olarak Muş Devlet Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tanısı konulmasıyla birlikte gerekli sevk işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.