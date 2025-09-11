Muş’un Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname doğrultusunda Muş’un yeni Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli oldu. Resmi Gazete’de duyurulan kararname ile toplamda 37 ilin Emniyet Müdürü değişikliğe uğradı. Bu kararın bir parçası olarak Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli atandı.

MEVCUT MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Daha önce Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Serkan Karaman ise Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu değişiklikler, yerel güvenlik yönetiminin daha verimli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.