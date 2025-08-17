Muş’un Karatecileri Tarih Yazdı

MUŞLU KARATECİLER TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİ

Konya’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri’nde Muş’un karatecileri önemli bir başarı sergileyerek hem bireysel hem de takım olarak ödüller kazandı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ve Karate Antrenörü Yakup Ferhatoğlu gözetiminde hazırlanan sporcular, zorlu rakiplerle mücadele ederek kürsüde yer almayı başardı.

BİREYSEL BAŞARILARLA BÜYÜK GURUR

Bedirhan Ümit, Mert Ali Gelmez ve Muhammet Kerim Karakaya Türkiye ikinciliği derecesi elde ederken, Bahadır Polat ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarıyla Muş kafilesi, takım halinde Türkiye üçüncülüğü kazanarak kente büyük bir gurur yaşattı. Karate Antrenörü Yakup Ferhatoğlu, alınan başarılarla ilgili olarak, uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ferhatoğlu, “Sporcularımız sadece kendi gayretleriyle değil, aynı zamanda Muş’un spordaki yükselen potansiyelini temsil ederek kürsüye çıkmıştır. Bu başarı bizlere gelecek yıllarda daha büyük hedeflere koşacağımızı göstermektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gençlerin elde ettiği derecelerin ahlaki ve disiplinli bireyler olarak yetişmeleri açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç’a sağladığı destekler için teşekkür etti.