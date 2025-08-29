Muş’un Malazgirt’i Spor Merkezine Dönüşüyor

SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Muş’un Malazgirt ilçesi, gençlik ve spor yatırımları sayesinde sosyal ve sportif bir merkez olma yolunda ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bölgede yapımı süren Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında çalışmalar kesintisiz sürmekte. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, bu yatırımları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgiler aldı.

TARİHİ SORUMLULUK VE YATIRIMLAR

İl Müdürü Kılıç, Malazgirt’in tarihi ve stratejik önemine dikkat çekerek, yatırımların sadece spor altyapısını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda genç nüfusa sosyal, kültürel ve sportif anlamda büyük katkı sağlayacağını ifade etti. “1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının açıldığı bu kadim topraklarda gençlerimize yönelik yatırımları artırmak bizler için tarihi bir sorumluluktur. Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projelerimiz, Malazgirtli gençlerimizin hem sporla hem de kültürel ve sosyal faaliyetlerle buluşacağı önemli merkezler olacak” dedi.

GELECEK İÇİN MODERN TESİSLER

Müdür Kılıç, bu yatırımlar sayesinde ilçedeki çocukların ve gençlerin modern tesislerde spor yapma imkanı bulacağını, aynı zamanda sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı bulacaklarını belirtti. “Malazgirt, sadece tarihiyle değil, gençliğin enerjisiyle de geleceğe ışık tutan bir merkez haline gelecek. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın öncülüğünde, Valimiz Avni Çakır’ın destekleriyle Malazgirt’te ve tüm Muş’ta gençlerimizin hizmetine sunulan bu eserlerin kısa sürede tamamlanarak milletimizin hizmetine açılması için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir” açıklamasında bulundu.