Muş’un Malazgirt’inde Eğitim Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Muş’un Malazgirt ilçesinde “2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı” gerçekleştirildi. Öğretmenevi Yurdu Konferans Salonu’nda düzenlenen bu toplantı, öğrencilerin başarı düzeyleri, devamsızlık oranları ile karşılaşılan sorunlar ve önerilen çözümler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldı.

EĞİTİME YATIRIMLARIN ÖNEMİ

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, toplantıda yaptığı açıklamada, eğitime yönelik hayata geçirilen önemli projelerden söz etti. Eğitim yatırımları sayesinde ikili eğitim yapan okul sayısının azalması üzerine bilgiler veren Kıvanç, “Sayın Valimizin talimatlarıyla kaymakamlarımız ve okul yöneticilerimizle her ilçede devamsızlık sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu yıl öğrencilerimizin okula düzenli devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Bu geniş katılımlı organizasyon, eğitim sürecinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.