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Muş’ Un Malazgirt’ Te 23 Nisan Kutlandı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Muş’un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapılan bu etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, özel eğitim öğrencilerinin bayramını kutladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı, şiirler okudu ve oyunlar oynadı. Kaymakam Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, bu gösterileri izledi.

TEŞEKKÜR VE SEVİNÇ PAYLAŞILDI

Veli Necmettin Ulaş, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Bugün burada yaşanan sevinç tarif edilemezdi. Özel gereksinimli evlatlarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık.” şeklinde konuştu.

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