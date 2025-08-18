Muş’un Malazgirtinde Saman Değeri Arttı

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Muş’un Malazgirt ilçesinde, geçen yıl tarlada kalan çürüyen saman, bu yıl tonu 2 bin liradan alıcı bulmasıyla birlikte çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl, düzensiz yağışlar ve talep düşüklüğü sebebiyle samanın büyük kısmı tarlalarda kalmıştı. Ancak bu yıl, hayvancılık sektöründeki artan ihtiyaç ve kurak geçen dönemler samanın değerini artırıyor. Üreticiler, elde ettikleri kazançla hem yeni sezona umutla hazırlanıyor hem de bölgedeki tarımsal faaliyetler canlanıyor.

TARIM EKİPMANLARINA İLGİ ARTIYOR

Samanın değer kazanmasıyla birlikte biçerdöver ve balya makinesi gibi tarım ekipmanlarının kullanımı da artıyor. Çiftçiler, özellikle yeni alınan makinelerle hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlıyor. Malazgirtli üretici Zeynettin Muyan, saman fiyatlarının bu yılki seviyesinden memnun olduğunu belirtiyor. “Geçen sene saman elimizde kaldı satamadık. Bu yıl ise fiyatlar çok iyi. Emeğimizin karşılığını almak moralimizi yükseltti. Şimdi hem hayvanlarımızın kışlık ihtiyacını karşılıyoruz hem de artanı satarak gelir elde ediyoruz,” diyor Muyan. Bu yıl samanın tonu 2 bin liradan satılıyor.