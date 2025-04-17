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Muş’un Şenoba Köyünde Eserler Ele Geçirildi

DENETİM YAPILDI

Muş’un Şenoba köyünde, tarihi eser kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda, Demir Çağı dönemine ait olduğu belirlenen 42 parça obje ele geçirildi. Muş Valiliğinden gelen bilgiler, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesinin kaçakçılıkla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan açıklamada, “Şenoba köyü mülki sınırları içinde KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce F.M. (34) isimli şahsın elinde tarihi eser olduğuna dair elde edilen istihbari bilgiler neticesinde CMK’nın 160 ve 161’nci maddeleri çerçevesinde Muş Cumhuriyet Savcısından alınan görevlendirme kararı gereği şüpheli şahısla irtibat kurularak 11 Nisan 2025 günü D-955 karayolu (Muş-Bingöl karayolu) üzerinde buluşma sağlanarak, F.M. ve C.S. (31) isimli şahıslar 42 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 bin yıl öncesi Demir Çağı Dönemi’ne ait heykel ve diğer objeler ile birlikte suçüstü yakalanmıştır” denildi.

İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Yakalanan heykeller ve diğer objeler, gerekli incelemeler için Muş Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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