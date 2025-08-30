Muş Valisi Avni Çakır Kutlama Yaptı

KUTLU GÜNÜN ÖNEMİ

Muş Valisi Avni Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Çakır, mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük örneklerinden birinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu vurguladı. Bu özel günün, milletin özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini ve gelecek için istiklaline pranga vurulamayacağının bütün dünyaya ilan edildiği bir zaman dilimi olduğunu aktardı.

BİRİNCİL KAYNAK OLARAK BİRLİK VE BERABERLİK

Çakır, “Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve sarsılmaz iradesinin de en güçlü ifadesidir.” şeklinde ifade etti. Aziz milletin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bağımsızlığına ve vatanına yönelik her türlü tehdit karşısında duracak güç ve kudrete sahip olduğunu belirtti. Bu iradenin, tarih boyunca birçok zafere imza atan kahraman ecdattan miras kalan en kıymetli değer olduğunu söyledi.

Vali Çakır, “Bugün ülkemiz, demokrasiye, kalkınmaya ve güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlerken, 30 Ağustos ruhu da bizlere yol göstermeye devam etmektedir.” dedi. Milletin inancının, vatan sevgisinin ve bayrağa olan bağlılığının daha büyük hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.