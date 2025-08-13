Muş Ve Bitlis’te Besicilik Zor

HAYVANCILIĞIN ZOR KOŞULLARIYLA MÜCADELE

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Muş ve Bitlis’te, yazın sürülerini yaylalara çıkaran besiciler, zorlu doğa koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Yetiştiriciler, yaz mevsiminde serin hava, temiz su kaynakları ve verimli otlakları ile bilinen yayla ve meraları tercih ediyor. Muş’ta her yıl 2 bin 500 rakımlı Şenyayla bölgesine gelen bazı aileler, kurdukları çadır ve barakalarda sınırlı şartlarla yaşamlarını sürdürüyor. Teknolojiden uzak, zorlu yaşam koşulları içerisinde mücadele eden sürü sahipleri, hayvanlardan kazandıkları sütle peynir, yoğurt ve tereyağı üretiyor. Bitlis’te ise sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylaya çıkaran besiciler, doğayla iç içe, teknoloji ve sosyal hayat imkanlarından yoksun olarak süt ürünleri üretip bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını besleyen aileler, havanın soğumasıyla yerleşim yerlerine geri dönüyor.

HAYVANCILIK YAPMAK BİZİM İÇİN GEREKEN BİR KONU

Muşlu besici Mirza Sezgin, AA muhabirine, dedelerinden miras kalan hayvancılık mesleğini yaylada sürdürdüklerini belirtiyor. Önceki yıllarda artan terör olayları nedeniyle yasaklanan yaylalara şimdi huzur içinde çıkabildiklerini aktaran Sezgin, “Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için yayla bizim için çok önemli. Yaylada hayvancılık yapıyoruz, işimiz bu. Yazın buradaki yaylaya geliyoruz, kışın da sıcak olduğu için Batman’a gidiyoruz. Hayatımız çok zor ama mecburuz. Daha önce buralarda yaşamak çok daha zordu. Terör baskısı vardı. Şimdi çok rahat şekilde yaylaya gelebiliyoruz. Allah, devletimizden razı olsun.” diyor.

TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKENİN KALKINMASININ TEMELİ

Bitlis’te hayvancılık yapan Mahir Akhan, bu faaliyetlerin sürdürülmesinin önemine değiniyor. Hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Akhan, “Ülkenin kalkınmasını istiyorsak tarım ve hayvancılık yapmalıyız. Hayvancılık azalmış olabilir ama biz işimize devam ediyoruz. Hayvanları gece Nemrut Dağı’nın eteklerinde otlatıyoruz, sabah su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sağıma başlıyoruz. Sağımdan sonra yine dağlara çıkarıyoruz. Köylü, hayvancılık yapacak, tarımla uğraşacak. Bunlar yapılmadıktan sonra köyde yaşamanın bir anlamı yok. İlçeden yoğurt alıp köye getirirseniz, buna köylülük denmez. Gerçek köylünün hem hayvanı olacak hem traktörü.” şeklinde açıklama yapıyor.

Besicilerin çalışmalarında babasına destek olan Ömer Akhan da, “Burada babama yardım ediyorum. Kitaplarımı yanımda getiriyorum. Hem ders çalışıyorum hem de hayvanlara bakıyorum. Sütü peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Kışın da ağılda hayvanları besliyoruz.” sözleriyle kendi deneyimlerini paylaşıyor.