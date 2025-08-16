Muş Ve İstanbul Takımları Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLAR MUŞ VE İSTANBUL OLDU

Eskişehir’de düzenlenen ‘7. Türkiye Voleybol Şampiyonası’ büyük bir coşkuyla tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyon, Türkiye genelinden katılan genç sporcuların 3 gün boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Şampiyona, heyecan dolu final maçlarının ardından düzenlenen büyük bir ödül töreni ile sona erdi. Erkekler kategorisinde Muş takımı, kızlar kategorisinde ise İstanbul takımı birinciliği elde etti.

ŞAMPİYONA BİRLEŞTİRDİ

Şampiyonanın kapanış ve ödül töreni, Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı ve burada sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Turnuva boyunca takımlar, sadece şampiyonluk için değil, dostluk, takım ruhu ve fair-play ruhu ile mücadele etti. Erkekler kategorisinde Muş takımı, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Adana ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde İstanbul takımı, altın madalyanın sahibi olurken, Antalya gümüş, Malatya ise bronz madalya kazandı.

GELİŞİM VE İLHAM GELİYOR

Ödül törenine katılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, maçları heyecanla takip ettiğini belirtti ve “Bugün burada sadece bir voleybol şampiyonasını değil, azmi, dostluğu, takım ruhunu ve geleceğe olan inancımızı da kutladık. Yazdığınız başarının, ülkemizin geleceğini omuzlayan gençlere ilham olmasını temenni ediyoruz” diyerek tüm çocukları tebrik etti. Ayrıca bu tür spor organizasyonlarının artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeler, Ayşegül Yıldırım Kara, Fatih Pehlivan, Orhan Bayrak ve Gençlik Spor Şube Müdürü Kamil Murat tarafından takdim edildi. Tören, sporcuların coşkusu ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.