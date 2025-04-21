Musa B. Müebbet Ve 10 Yıl Ceza Aldı

OLAYIN DETAYLARI VE MAĞDUR KİŞİLER

Kastamonu’da uyuşturucu etkisi altındayken babası ile yaşadığı tartışma sonrasında evini basıp etrafa rastgele ateş açan Musa B., bir komşusunu öldürüp bir kişiyi de yaralayıp, ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Olay, 29 Şubat’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak’ta gerçekleşti. 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu tesirindeyken telefonda babasıyla tartıştıktan sonra, babasının evine tüfekle saldırdı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Musa B., etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada, gürültüye dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz (61) ve Doğan A. (27) da tüfekten çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılardan Seyfettin Horuz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINMA VE YARGILAMA SÜRECİ

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Musa B.’yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Musa B. hakkında “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava sürecinde, mağdur Seyfettin Horuz’un eşi A.H., kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ile yaralı Doğan A. duruşmada yer aldı. Mağdur ailenin avukatı, Cumhuriyet savcısının önerisi doğrultusunda sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SANIK VE SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan sanık Musa B., bilerek ve isteyerek ateş etmediğini belirterek kendisini savundu. Mütalaaya katılmadığını ifade eden Musa B., “Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık avukatı Ömer Seyfettin Ekmekci ise, “Aileler arasında önceki bir husumet yok. Müvekkilime yönelik bir tehdit durumunun olduğunu düşünmüyoruz. Maktulün elinde tüfekle kapıya çıkmasının nedenleri anlaşılamıyor. Olay sırasında yaşananlar ağır tahrik kapsamında değerlendirilmelidir” şeklinde savunmasını sürdürdü.

MAHKEMEDEN VERİLEN KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Musa B.’yi ‘kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Olayın sonuçları ve mağdur aile üzerindeki etkileri dikkat çekmeye devam ediyor.