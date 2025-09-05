Musa Çetin’in Cenazesi Türkiye’ye Gönderildi

CENAZE NAMAZI KILINDI

ABD’nin New York şehrinde gözaltında baygın bir şekilde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Musa Çetin’in cenazesi, New Jersey Bergen Camii’nde kılınan cenaze namazının sonrasında İstanbul’a gönderildi. Cenaze namazına yoğun bir katılım sağlandı. Musa Çetin’in aile yakınlarıyla birlikte Türk toplumunun tanınan isimleri de saf tuttu. Ali Rıza Doğan, Müslüman Toplum İlişkileri Birimi’nden Dedektif Mohamed Amen, Türk Amerikan Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir ve toplum gönüllüsü İbrahim Kurtuluş cenazenin en ön sıralarında yer aldı. Cenazeye katılanlar, Musa Çetin’in genç yaşta kaybının üzüntüsünü dile getirip ailesine başsağlığı ifade etti.

CENAZE SÜRECİ ANLATILDI

Musa Çetin’in kuzeni Mehmet Çetin, İHA’ya yaptığı açıklamada cenazeyi teslim aldıklarını ve Türkiye’ye göndereceklerini söyledi. “Musa’nın yaşanan bu trajik durumdan ötürü buradayım ve olayları anbean takip ettim. Şu anki son durum, Musa’nın cenazesini teslim aldık ve Türkiye’ye göndereceğiz. Yaşanan durum gerçekten çok üzücü” diyen Mehmet Çetin, ayrıca, “Musa’nın intihar girişiminde bulunduğu söylendi, bunu izledik. Gerçekten öyle olduğunu gördük. Avukatımızla beraberdik ve bundan sonraki süreçte kendileriyle beraber bu sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Mehmet Çetin, kuzeninin ölümünde ihmal bulunduğunu belirtti ve “Evet, yaşatılan bir ihmal oldu içeride, bir gecikmeli müdahale gerçekleşti ama Musa kuzenim, kardeşim dediğim Musa bir ihmal sonucu hayatını kaybetmiştir. Gerçekten kelimeler ağzımda düğümlendi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Avukatımızın New York Polis Departmanından isteyeceği görüntüler ve yapacağı talepler doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu süreç biraz uzun sürecek ve bunun tabi ki takipçisi olacağız” dedi.

DAVA TAKİP EDİLECEK

Mehmet Çetin, olayın üstünün örtülmemesi gerektiğinin altını çizerek kamuoyunu bilgilendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. “Umuyorum en kısa sürede bu dava sonuçlanır. Görüntüleri alıp kamuoyuyla paylaşırız ve herkesin içi rahatlar. Bu trajik durum gerçekten bizi aşırı derecede üzdü” şeklinde konuştu. Cenaze namazının ardından Musa Çetin’in naaşı, Türkiye’ye gönderilmek üzere uğurlandı. Naaş, önce İstanbul’a, ardından akrabaları vasıtasıyla memleketi Ağrı’ya götürülerek defnedilecek.