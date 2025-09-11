Musa Coşar, Husumetlisi F.K. Tarafından Vuruldu

Olayın Meydana Gelmesi

Gazipaşa ilçesinde, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yürüyen Musa Coşar, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından bacağından vurdu. Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı’nda gerçekleşti. Musa Coşar, eşi ve çocuklarıyla yürüyüş yaparken, aralarında husumet bulunan F.K. koşarak yanına geldi ve tabancayla bacağına ateş etti. Musa Coşar, sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düştü, saldırgan F.K. ise olay yerinden kaçtı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Musa Coşar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Coşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Güçleri Eyleme Geçti

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, F.K.’nın kaçtığı aracı tespit etti. Polisin titiz çalışmaları sonucunda F.K., kısa bir süre içinde yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan arama sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. F.K., işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu arada saldırının anbean kaydedildiği görüntüler, bir iş yerinin güvenlik kamerasında yer aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.