Musa Heybet, Seul’de Savunma Diyaloğu’na katıldı

GÜNEY KORE’DE SEUL SAVUNMA DİYALOĞU AÇILIŞ TÖRENİ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Seul Savunma Diyaloğu Açılış Töreni’ne katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bakan Yardımcısı Heybet’in bu önemli etkinlikte yer aldığı açıklandı.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER YAPTI

Bakan Yardımcısı Musa Heybet, ayrıca Seul Savunma Diyaloğu kapsamında diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler arasında Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ivan Anusic, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Singapur Savunma Bakanlığı’nda Devlet Bakanı Zaqy Mohamad, Avustralya Strateji, Politika ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hugh Jeffrey, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ve İsveç Savunma Bakanlığı Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Johan Berggren ile yapılan görüşmeler yer aldı. Bu toplantılar, bölgedeki güvenlik işbirliğini artırma amacını taşıyor.