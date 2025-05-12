Musa İlhan, Türkiye’nin terör belasından kurtulduğunu belirtti

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESİH KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, PKK’nın fesih kararı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. İlhan, “Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye’nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum” diye söyledi. 15 Temmuz’da darbeci askerlerin açtığı ateşle gazi olan İlhan, örgütün silah bırakması ve fesih kararı hakkında olumlu görüşler belirtti.

DEVLET GÜCÜ VE VATAN SEVGİSİ

Musa İlhan, konuşmasında “Kalbimin 2 cm altında kalan bir kurşun ile yaşıyorum. Mesele vatansa gerisi teferruattır” diyerek vatan için gösterilen mücadeleye vurgu yaptı. Bugünün haberinin kendilerini umutlandırdığını belirten İlhan, “Böyle bir iradeyi ortaya koyan devlet aklına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlattı.

TÜRKİYE’NİN KUVVETİ VE GELECEĞİ

İlhan, terörle mücadeleye harcanan bütçenin Türkiye’nin kalkınmasına nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı. “Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Atatürk Barajı gibi projeler yapılabiliyormuş” diye ekledi. Türkiye’nin süper güç olabilmesi için terörden kurtulması gerektiğini savunan İlhan, bu durumu Allah’ın iyileri desteklemesi ile ilişkilendirdi.

DÜNYADA Kİ OLAYLAR VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Günümüzde devam eden savaşlara da dikkat çeken İlhan, Türkiye’nin arabulucu rolünün önemini vurguladı. “Bugün dünyada aşağı yukarı iki yıldır devam eden bir savaş var. Her iki ülke de Türkiye’nin arabulucu olmasını istiyor. Bu ne kadar büyük bir şey” dedi. Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmayı örnek gösteren İlhan, Türkiye’nin bu iki ülke arasındaki ilişkilerde sağladığı desteğin önemine dikkat çekti.