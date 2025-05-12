Musa İlhan: “Türkiye Prangalardan Kurtuldu”

GAZİ MUSA İLHAN’IN DEĞERLENDİRMEİ

Türkiye’ye yönelik terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin olarak 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye’nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum” dedi. 15 Temmuz’da darbeci askerlerden yaralanan İlhan, terör örgütüyle mücadelede bir dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN KAZANIMI

İlhan, “Emin olun Türkiye’nin ayağındaki en büyük prangaydı. O en büyük prangadan kurtulmuş oldu” diyerek bu kararı değerlendirirken, duygularını da paylaştı. “Kalbimin 2 cm altında kalan bir kurşun ile yaşıyorum. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bugünkü haber bizi çok umutlandırdı ve mutlu etti. Böyle bir iradeyi ortaya koyan devlet aklına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz” dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI VE YATIRIMLAR

“Geri dönüşüm olarak terörle mücadeleye harcanan rakamın, yatırıma harcanmış olduğunu düşünün” ifadesini kullanan İlhak, bu durumun şehir hastaneleri, köprüler ve barajlar gibi projelere dönüşebileceğini belirtti. “Allah, iyilerin, dürüstlerin, doğruların yanında olduğunu düşünüyorum” diyerek umutlarını dile getirdi.

DÜNYADA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Musa İlhan, uluslararası gelişmelere de dikkat çekerek Türkiye’nin dünya üzerindeki etkinliğini vurguladı. “Bugün dünyada aşağı yukarı iki yıldır devam eden bir savaş var. Her iki ülke de Türkiye’nin ara bulucu olmasını istiyor. Bu ne kadar büyük bir şey” dedi. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki meselede Türkiye’nin sağladığı desteğin önemine de işaret etti. “Pakistan’a verdiğimiz desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.