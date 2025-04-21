Musa Kınay Aksaray’da Toprağa Verildi

BİREYİN TRAJİK KAYBI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kaza, üniversite öğrencisi Musa Kınay’ın (23) hayatını kaybetmesine yol açtı. Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Erdek ilçesi Bandırma yolunda gerçekleşti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kınay, Erdek yönüne giden motosikletinin kontrolünü kaybedip, refüje çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın ardından Kınay, metrelerce sürüklendi. Çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Musa Kınay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Kınay’ın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından memleketi Aksaray’a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi’nde düzenlenen cenaze törenine, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Kınay’ın okul arkadaşları ile ailesi katıldı. 4. sınıf öğrencisi olan Musa Kınay, cenazede gözyaşları içinde toprağa verildi. Ayrıca, Kınay’ın babası Süreyya Kınay’ın, 2006 yılında Batman’da teröristlerin düzenlediği bir saldırıda görevde olduğu süreçte şehit olduğu bilgisi de paylaşıldı.