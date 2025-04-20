Musa Kınay Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

BALIKESİR’DE TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, motosikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23) hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Bandırma yolunda gerçekleşti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kınay, 16 BIE 319 plakalı motosikletiyle Bandırma’dan Erdek’e seyir halindeydi.

Kınay, motosikletin kontrolünü kaybettikten sonra refüje çıkarak ağaca çarptı. Motosikletin devrilmesi sonrasında Kınay, düştüğü yerden metrelerce sürüklendi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kınay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Kınay’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.