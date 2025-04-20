Musa Kınay Motosikletten Düştü, Hayatını Kaybetti

FELAKETLE SONUÇLANAN KAZA

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23), motosikletiyle refüjdeki bir ağaca çarptı ve hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi Bandırma yolunda gerçekleşti. Bandırma’dan Erdek yönüne seyir halinde olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay’ın kontrolündeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet, bir anda kontrolden çıktı. Kınay’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet refüje fırlayarak ağaca çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kınay, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek metreslerce sürüklendi. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, durum tespitinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontroller sonucunda Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.