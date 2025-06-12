Musa Külekçi Yozgat’ta tedavi görüyor

SAĞLIĞINA KAVUŞMA BEKLENTİSİ

Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren Musa Külekçi, sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Aslen Sinoplu olan Külekçi, uzun yol şoförlüğü yaptığı dönemde, trafikte seyrederken gözlerindeki zayıflamayı fark etti. 2004 yılında yaşadığı hafif bir kaza sonucunda görme kaybıyla ilgili problemlerin başladığını ifade eden Külekçi, katarakt teşhisi aldığını belirtti.

GEÇ TEŞHİSİN ETKİLERİ

Zamanla şikayetlerinin arttığını ve baş dönmesi ile kontrol kaybı yaşadığını söyleyen Külekçi’nin bu durumunun ancak 2019 yılında anlaşıldığını aktardı. Gözünün arkasında hormon bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı yaşayan Külekçi, şu an Yozgat’ta tedavi görüyor. Geç teşhisin etkileri hakkında, “Erken teşhis olsaydı belki görmeye devam ederdim” diyen Külekçi, “Tümör, görme kaybının yanı sıra kemik erimesine kadar rahatsızlıklara sebep oldu. Fiziki görünümümde de etkilerini gösteriyor. Saç dökülmesi ve görme kaybı bunların arasında” şeklinde konuştu.

AMELİYAT UMUDU

Külekçi, tedavi sürecinin ilk aşamasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne gittiğini, ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi ve Etlik’e geçtiğini hatırlattı. “Kısmet Yozgat’ta olmuş” diyen Külekçi, Yozgat’ta Mevlana Akbaba isimli doktorun ihtiyacı olan ameliyatı yapacağını söylediğini iletti. Bulunduğu kurumdan aldığı destekle de çok iyi ilgilendiklerini belirtti.

ARAÇ KULLANMAYI ÖZLÜYOR

Uzun yol şoförlüğü yaptığı günleri hatırlatan Külekçi, “Araç kullanmayı çok özlüyorum. Araçları lastik sesinden sürüyordum. Şimdiki araçlar çok farklı. İmkanım olsa, tır sürmeyi çok isterdim.” ifadelerini kullandı. Şu an 3 buçuk santimetre büyüklüğünde tümörü olduğunu ve ilaç tedavisiyle yarım santim küçüldüğünü söyleyen Külekçi, ilerleyen zamanda ameliyat olmayı umduğunu ve “İnanıyorum ki ameliyata gerek kalmayacak” diyerek geleceğe olan inancını dile getirdi.