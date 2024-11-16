Müsabaka Dünyanın Gözünde: Tyson ve Paul

MAÇIN HAZIRLIKLARI VE ANIN HİSSİ

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçını izlemek için geri sayım yapıyor. Tyson, büyük bir merakla beklenen bu karşılaşma için ATT Stadı’na adım attı. 58 yaşındaki efsane boksörün üzerindeki ceket, sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.

MAÇIN PUANLAMASI VE DURUMU

Efsane boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul’un boks maçı burada canlı olarak anlatılıyor. İşte maçın puan durumu:

– 7. Round Puanı: Tyson: 9, Paul: 10

– Toplam puanlama: Tyson: 65, Paul: 68

– 6. Round Puanı: Tyson: 9, Paul: 10

– Toplam puanlama: Tyson: 56, Paul: 58

– 5. Round Puanı: Tyson: 9, Paul: 10

– Toplam puanlama: Tyson: 47, Paul: 48

– 4. Round Puanı: Paul: 10, Tyson: 9

– Toplam puan: Paul: 38, Tyson: 38

– 3. Round Puanı: Paul: 10, Tyson: 9

– Toplam puan: Paul: 28, Tyson: 29

– 2. Round Puanı: Paul: 9, Tyson: 10

– Toplam puan: Paul: 18, Tyson: 20

– 1. Round Puanı: Paul: 9, Tyson: 10

VE MAÇ BAŞLADI! Dünyanın heyecanla beklediği karşılaşma nihayet başladı.

TYSON’UN GİRİŞİ VE CEKETİ

Tyson, ringe sade bir şekilde girdi. Jake Paul, yapılan anons sonrasında arabayla ringe geldi. Mike Tyson, tarihi boks maçı için Teksas eyaletine bağlı Arlington’daki 80 bin kişilik ATT Stadı’na bu sabah saat 05:30’da ulaştı. Tyson’un üzerinde “Iron Mike (Demir Mike)” yazılı ceket, dünyanın ilgisini çekti ve bu durum müsabaka öncesinde gündem haline geldi.

MIKE TYSON’UN PAYLAŞIMI

Mike Tyson, ATT Stadı’na girmeden önce bir paylaşım yaptı. Gündem olan ceketiyle arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Party Time (Parti zamanı)” notunu düştü.