Müsabakayı Kazanan Takım Şampiyon Olacak

MAÇIN KAZANANI ŞAMPİYON OLACAK

Müsabakayı kazanan takım, Türkiye Kupası’nda şampiyonluk elde edecek. Normal sürede bir kazanan çıkmaması durumunda, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik hâlâ bozulmazsa, galibi belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

MAÇ YERİ VE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor ile Galatasaray’ın ZTK final maçı Gaziantep Stadı’nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de Trabzonspor ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul’da yapılan maçta, Galatasaray 4-3’lük sonuçla galip geldi. Bu karşılaşmada Trabzonspor’un gollerini Ozan Tufan (2) ve Simon Banza kaydetti. İki takım, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşılaştı ve Papara Park’ta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 2-0’lık skorla kazandı.

GALATASARAY’IN SON DURUMU

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasını kazanarak bu süreçte gösterdiği performansla dikkat çekti. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki tek yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi. Bu dönemde ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Net Global Sivasspor’u 4-1 ve Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u ise 5-1 yenerek ilerledi. Galatasaray, bu müsabakalarda toplamda 22 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol görmüş durumda.

KADRO DURUMU VE KALİTE

Final maçı öncesinde Galatasaray’da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı finalde tam kadro mücadele verecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaleyi 33 yaşındaki Günay Güvenç’e emanet edebilir. Bu sezon Türkiye Kupası’ndaki 5 maçta da kaleyi ona teslim eden Buruk’un, finalde de aynı tercihi yapması bekleniyor.

Kaynak: Gaziantep Stadı’ndaki final maçı saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.