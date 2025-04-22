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Müsavat Dervişoğlu Çocuklarla Bir Araya Geldi

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla bir araya geldi. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu, 23 Nisan yaklaşırken kendisini ziyarete gelen çocukları genel merkez binasında karşıladı.

DERVİŞOĞLU’NUN ÇOCUKLARA MESAJI

Makam koltuğunu çocuklara bırakan Dervişoğlu, “Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal’in vizyonunu doğru anlamak gerekir. O’nu unutmamak, unutturmak isteyenlere de unutmayacağınızı hatırlatmanız lazım. Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Türkiye’nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz.” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, çocuklara ayrıca Nutuk hediye etti.

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