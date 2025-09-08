Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’yi çağırdı

DEMOCRATİK HAKLARA SAYGI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Devletimizin tüm kurumlarını hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz.” diye belirtti. Parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Dervişoğlu, İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyor.

DEMOKRASİ MESELELERİ

Dervişoğlu, divan toplantısında yeni Orta Vadeli Program ile Türkiye’nin karşılaştığı demokrasi sorunlarını ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırmasıyla ilgili Dervişoğlu, “Biliyorsunuz siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gasbı da doğaldır ki anayasal bir suçtur.” dedi. İktidarın son dönemdeki adımlarının, özellikle CHP ile ilgili yürüttüğü süreçlerin toplumsal tansiyonu artırdığını vurguladı.

GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

İYİ Parti olarak, öncelikle iktidarı ve ardından da toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme davet eden Dervişoğlu, “Biz, her zaman olduğu gibi hakkı, hukuku ve demokrasiyi savunuyoruz. Bu duruşumuzla da gerginliğin tüm taraflarını daha dikkatli, sağduyulu ve gerginliği azaltacak adımlar atmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, Türkiye’nin mevcut tansiyonunun düşmesini dileyerek, bu sıkıntıları aşmakla yükümlü grupların ve siyasi partilerin, özellikle iktidarın bu sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.