Müsavat Dervişoğlu, Kardeşlik Vurgusu yaptı

İM RAIDEN KONUŞMA YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İmralı’daki cani başının yol göstericiliğinde inşa edilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bunu 2013 yılında yaşadık, şimdi de görüyoruz ki yeniden yaşamaya mecbur ve mahkûm olacağız. Muhatabı olduğumuz örgüt sıradan bir örgüt değildir, emperyalizmin maşası bir örgüttür. Dışarıdan yönetilmektedir. Türk kardeşliğine sekte vurmak üzere düzenlenmiş bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapı, kardeşliğimizi hedef alıyor. Kardeşliğimizi hedef alan örgütlerin karşısında da topyekün bir bakış açısıyla hareket etmek zorundayız” dedi. Dervişoğlu, Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından partisinin Şanlıurfa Genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı. Toplantı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda yapıldı ve katılım yoğun olduğundan birçok kişi dışarıda kaldı.

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Dervişoğlu, toplantı salonuna girmeden önce dışarıdaki partililere seslenerek, “Bugün Anneler Günü. Meydanı dolduran annelerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere tarihi değiştiren annelere saygıyla eğiliyorum. Bugün bana bambaşka duygular yaşattınız. Bu ülkenin kardeşliğinin Şanlıurfa’dan seslendirilmesine katkı sağladınız. Yaşasın kardeşlik, yaşasın Türk milletinin birliği ve bütünlüğü. Kim ne yaparsa yapsın bu insanları birbirinden ayıramayacak ve birbirine düşman kılamayacaktır” şeklinde konuştu. Salona geçtikten sonra yaptığı konuşmada Türkiye’nin eğitimden sağlığa, tarımdan hukuka birçok alanda sorun yaşadığını belirtti. Eğitimde, sağlıkta ve tarımda acil olarak birer ordu kurulması gerektiğini savunan Dervişoğlu, iktidarı eleştirerek, “Bunlar hukukun, adaletin, insan haklarının üzerindeki yükümlülüklerin temsilcisi değiller. Bunlar yarattıkları fukaralığı yönetmekle millete kapıkulu muamelesi yapmak üzere iş başında” ifadelerini kullandı.

HUKUK VE ADALET VURGUSU

Dervişoğlu, “Hukukun olduğu yerde, adaletin olduğu yerde, ‘Seni mahkemelerde süründürürüm’ gibi bir söylem olamaz. Siyasi rakiplerini mahkemelerde süründüren bir iktidar varsa, vatandaşın yarısı neredeyse devlete mahkemelik olur. İşte bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik bataklığında her türlü kötülük doğar. Türkiye’nin peşinde koşması gereken şey huzur, kardeşlik ve zenginliktir. Bu ülke geçmiş dönemlerde bunu başarmıştır. Eğer şu an bunun imkansızlığından bahsediyorsak, bunun bir tek sorumlusu mevcut yönetimdir. Demokrasinin olmadığı yerde hukuk olmaz, hukukun olmadığı yerde adalet olmaz, sosyal barış olmaz, zenginlik olmaz” diye konuştu.

TERÖR VE EMPERYALİZM İLİŞKİSİ

Dervişoğlu, “Biz; huzur, kardeşlik, zenginlik, demokrasi deyince, Türkiye’yi yönetenler ‘Terörsüz Türkiye’ telaşına kapıldılar. Terörsüz Türkiye’yi kim istemez? Terörsüz Türkiye’yi ancak terörü isteyenler istemez. Terörü isteyip beslenenler istemez. Terörsüz Türkiye’nin inşa edilebilmesi için doğru bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu örgütü yönetenler ne İmralı’daki cani başıdır ne Kandil’deki eşkıyadır. PKK terör örgütünü Türk milletinin kardeşliğine musallat eden batı emperyalizmidir” dedi. Olayların izleri hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde gözlemleniyor.

MEVCUT DÜZENİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Dervişoğlu, “Barış içinde bir Türkiye mümkündür ama terörist ile pazarlık ederek terörsüz Türkiye yaratmak asla mümkün değildir. Muhatabı olduğumuz örgüt sıradan bir örgüt değildir, emperyalizmin maşası bir örgüttür. Bu, kardeşliğimizi hedef alıyor. Siyasetteki kutuplaşmaya son verilmelidir. ‘Bu şudur, öbürü bucudur’ tartışmaları kapatılmalıdır. Türk ile Kürt kardeştir, onlara düşmanlık eden de kalleş oğlu kalleştir. Türk milleti sağcısıyla solcusuyla, Türkmen’iyle Kürt’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle birleşmelidir ki müreffeh bir gelecek elde edebilsin” ifadelerini kullandı.